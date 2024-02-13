Также фигурант разведывал геолокации комплексов противовоздушной обороны и выяснял точность вражеских "прилетов" по энергообъектам.

СБУ задержала 18-летнего жителя Киева, который собирал для ФСБ РФ разведданные о Силах обороны Украины и критической инфраструктуре в столице и области.

Как информирует Служба безопасности Украины, в частности злоумышленник пытался обнаружить места базирования авиации ВСУ, также его интересовали направления и интенсивность полетов воздушных судов украинских войск. Для сбора развединформации российский агент поселился на несколько дней в съемной квартире вблизи местного аэродрома.

Вместе с этим фигурант разведывал геолокации комплексов противовоздушной обороны ВСУ и выяснял точность вражеских "прилетов" по энергообъектам. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи энергогенерирующего предприятия в Киеве.

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По данным следствия, несколько месяцев назад молодого человека дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности. В поле зрения агрессора киевлянин попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины.

В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере. За выполнение вражеских заданий предатель получал от ФСБ деньги, которые поступали на его банковскую карточку.

Во время обысков в помещении задержанного изъят мобильный телефон и компьютер с доказательствами его переписки с российской спецслужбой. Также обнаружена банковская карта, на которую "заходили" средства от ФСБ.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в Украине ликвидировали мощную агентурную сеть военных контрразведки ФСБ. Были задержаны пять предателей, которые работали в разведке и СБУ и сливали Москве секретные данные об АЭС, Харькове и обороне Одессы. Задержание агентов происходило в разных регионах в ходе многоэтапной спецоперации.

По данным следствия, фигуранты держали связь с одним и тем же куратором - сотрудником российской ФСБ, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму.

Следователи сообщили всем пятерым участникам российской агентурной сети о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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