Полтора года без рассмотрения: Киевский апелляционный суд затягивает дело агробизнесмена Тарасова

Речь идет об апелляции на постановление Печерского районного суда города Киева от 25 апреля 2025 года, которым следственный судья Юлия Головко отказала защитникам в удовлетворении жалобы на сообщение о подозрении Тарасову.

По информации стороны защиты, с 2 сентября 2025 года апелляционный суд не провел ни одного полноценного судебного заседания по рассмотрению этой жалобы, несмотря на многочисленные назначения и смену состава судей.

Сначала апелляция находилась в производстве коллегии в составе судей Мельника, Фрич и Юрдыги. Адвокаты заявляли, что коллегия долгое время не назначала дело к рассмотрению, что, по их мнению, нарушало разумные сроки. 29 октября 2025 года защитники заявили отвод всей коллегии, после чего судьи взяли самоотвод.

После формирования нового состава суда – председательствующий Лашевич, судьи Рыбак и Кагановская – ситуация, по словам адвокатов, не изменилась. Назначенные судебные заседания не проводились по разным причинам.

В частности, 2 декабря 2025 года заседание было сорвано из-за сообщения о минировании суда, 23 декабря – из-за отсутствия состава суда, а 21 января 2026 года слушание снова не состоялось.

Отдельный резонанс, по словам защиты, вызвала ситуация, когда заседание, назначенное на 13:40, фактически началось только в 20:30 после семичасового ожидания. После краткого выступления адвоката коллегия судей заявила, что основания апелляции являются "слишком существенными", однако из-за позднего времени рассмотрение было отложено.

"Это уже не просто затягивание. Это – игнорирование права на справедливый суд. Как адвокат я вынужден констатировать: когда апелляции годами не доходят до рассмотрения, когда следователей отводят одного за другим, когда материалы дела не предоставляются защите, – проблема не в стороне защиты. Проблема в системе", – заявил один из адвокатов Сергея Тарасова Александр Гардецкий в своем Фейсбуке.

Кроме того, как сообщает защита, эта же коллегия судей с 2 октября 2025 года не рассмотрела еще одну апелляционную жалобу по делу Тарасова – на постановление следственного судьи Литвиновой, которой также было отказано в удовлетворении жалобы на сообщение о подозрении. Заседания, назначенные на 10 октября, 10 ноября, 2 декабря, 23 декабря 2025 года и 21 января 2026 года, не состоялись по аналогичным причинам – сообщения о минировании, больничные, отпуска и отсутствие состава суда.

В то же время только одна апелляционная жалоба по делу Тарасова была рассмотрена по существу. 8 декабря 2025 года Киевский апелляционный суд отменил постановление следственного судьи Гуртовой от 13 августа 2025 года. Одним из оснований отмены стало нарушение тайны совещательной комнаты.

Защита настаивает, что длительное нерассмотрение апелляционных жалоб нарушает право Тарасова на справедливый суд и создает риски для законности всего уголовного производства. Суд, в свою очередь, должен назначить новые даты заседаний и обеспечить их проведение.