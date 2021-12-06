Полученные средства девушка хотела потратить на переезд в РФ.

В Полтавской области 18-летняя девушка имитировала собственное похищение и требовала у родителей деньги. Полученные средства она хотела потратить на переезд в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Мать девушки сообщила о ее похищении 4 декабря около 21:45. Женщина рассказала, что днем дочка пошла в сельский магазин и не вернулась.

Через час после ее исчезновения родители получили сообщение о похищении девушки. "Похитители" также требовали выкуп.

Читайте такжеВ Харькове мужчина переоделся в бездомного и бил людей за отказ давать милостыню (видео)Супруги должны были перечислить необходимую сумму на банковский счет, указанный в сообщении.

Однако родители обратились в полицию. Правоохранители оперативно начали розыск девушки. Полицейские передали ориентировку оперативным подразделениям соседних областей и уже через считанные часы получили положительный результат.

Девушку нашли на автодороге "Харьков-Щербаковка" на международном автомобильном пропуске "Гоптовка". Девушка пыталась пересечь государственную границу Украины с Россией.

Позже 18-летняя девушка объяснила, что намеревалась тайно пересечь государственную границу и уехать в город Ставрополь (Россия). Там ее якобы ждал 16-летний парень, с которым она познакомилась в одной из социальных сетей.

По ее словам, историю с похищением и вымогательством денег она придумала сама, ведь была уверена, что родители не одобряют отношения с неизвестным россиянином. Выкуп она требовала для того, чтобы получить средства на переезд в РФ.

Беглянку вернули домой.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который годами пытал и насиловал своих детей. Дочь осужденного даже пыталась покончить с собой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко