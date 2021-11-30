Школьник, которого пытались похитить горе-блогеры, провел в больнице более недели.

Трое молодых людей в Запорожье устроили недетские развличения ради популярности в Сети. Они пытались похитить ребенка, фиксируя процесс на видео.

Об этом говорится в сюжете канала 2+2.

Жертвой горе-блогеров стал 12-летний Тимур. Шестиклассник как раз возвращался из школы. Ребята начали заставлять его сесть в машину, но ребенку удалось убежать от преследователей и скрыться в магазине.

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К счастью, мальчику удалось позвонить родителям. Взрослые немедленно вызвали полицию. Молодых людей задержали и начали оформлять инцидент. Внезапно вмешался работник из полиции города и начал советовать блогерам и их родителям, что говорить. Свидетель рассказал, что авто юношей вообще убрали с места событий.

По словам матери мальчика, ее сын не смог самостоятельно справиться со стрессом, поэтому более недели находился в больнице.

По словам юриста, сейчас готовятся заявления в суд о бездействии органа досудебного расследования. В полиции говорят, что оформили инцидент в рамках закона. Молодые люди не находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фигуранты объяснили, что якобы хотели продемонстрировать, насколько легко похитить ребенка. За это им грозит до 5 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который годами пытал и насиловал своих детей. Дочь осужденного даже пыталась покончить с собой.

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Автор: Марта Гичко