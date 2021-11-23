Мужчина годами издевался над своими детьми и пытал их.

В Хмельницкой области к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который годами пытал и насиловал своих детей. Дочь осужденного даже пыталась покончить с собой.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Следствие выяснило, что мужчина на протяжении 5 лет насиловал свою дочь. Впервые он поиздевался над ней в возрасте 11 лет. Из-за этого девушка пыталась совершить самоубийство.

Читайте такжеВ Полтавской области нашлась девушка, которая пропала без вести: ее похитили и изнасиловалиЖертвой горе-отца стал и старший сын. Мужчина регулярно бил его, в частности обжег его жаром из печи и посреди зимы на ночь запер в холодном подвале.

Кроме того, мужчина заставлял детей употреблять каннабис.

Тревогу забили учителя, которые в мае 2021 года заметили на теле парня травмы. Правоохранители немедленно начали расследование.

Мужчине инкриминировали ч. 3, 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 315 Уголовного кодекса Украины. Славутский горрайонный суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Отмечается, что сведения о мужчине будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Как сообщал УНИАН, в Одессе будут судить мужчину за изнасилование 7-летней падчерицы. Следствием установлено, что с начала 2020 года по июнь 2021 года злоумышленник систематически насиловал ребенка. Мужчина делал это, пользуясь беспомощным состоянием ребенка, который физически не мог сопротивляться и не понимал сути происходящего.

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Автор: Марта Гичко