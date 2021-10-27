Спасателей на место происшествия вызвали неравнодушные граждане, чтобы те помогли подростку освободиться.

В пригороде Одессы спасен 12-летний мальчик, который "насадился" на прутья стального забора.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, ЧП случилось в Красносельской территориальной громаде вечером 27 октября.

В селе Корсунцы, на улице Полевой, сотрудники ГСЧС спасли ребенка, который, перелезая через забор, буквально насадился на его острые прутья.

"Спасателей на место происшествия вызвали неравнодушные граждане, чтобы те помогли подростку освободиться. С помощью специального оборудования сотрудники ГСЧС срезали железный забор", - рассказали в пресс-службе. Вместе с куском ограды, застрявшей в теле (в области живота), мальчика передали врачам скорой помощи.

Пресс-служба также обнародовала видео, запечатлевшее спасение мальчика.

Напомним, в Одессе сотрудники ГСЧС спасли из горящей квартиры трехлетнего мальчика.

"Спасатели в условиях значительной задымленности, работая в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в составе звена газодымозащитной службы, немедленно провели разведку и вынесли из квартиры трехлетнего мальчика, которого передали матери невредимым", - рассказали в главке.

Также из-за высокой задымленности из квартир на верхних этажах эвакуированы 12 жителей, в том числе двое детей.

Автор: Лариса Козовая