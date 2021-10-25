Ребенок не пострадал.

В Одессе сотрудники ГСЧС спасли из горящей квартиры трехлетнего мальчика.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня около 19:00 в службу спасения поступило сообщение, что по улице Новикова произошло возгорание в комнате коммунальной квартиры.

По прибытию к месту вызова спасатели оперативно приступили к тушению пожара в квартире на четвертом этаже жилого дома. В то же время, стало известно, что в горящей квартире может находиться малолетний ребенок.

"Спасатели в условиях значительной задымленности, работая в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в составе звена газодымозащитной службы, немедленно провели разведку и вынесли из квартиры трехлетнего мальчика, которого передали матери невредимым", - рассказали в главке.

Читайте такжеВ Харькове подожгли Lexus работника Генпрокуратуры (фото)Также из-за высокой задымленности из квартир на верхних этажах эвакуированы 12 жителей, в том числе двое детей.

Пожар ликвидирован. К его ликвидации привлекались 22 спасателя и 7 единиц пожарно-спасательной техники.

Погибших и пострадавших нет. О причинах возгорания пока не известно.

Ранее сообщалось, что в Днепре огонь уничтожил шесть квартир в одноэтажном доме и унес жизнь одного человека.

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Автор: Лариса Козовая