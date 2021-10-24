Инцидент произошел на площади Космонавтов

Случайные прохожие спали старушку в Соломенском районе Киева. Женщина упала в яму, которую оставили коммунальщики.

Об этом сообщили в районной Facebook-группе.

Коммунальщики на площади Космонавтов разрыли яму, видимо для ремонта труб. Котлован оградили и бросили. Пожилая женщина по неизвестным причинам упала в яму.

Читайте также"Коробка покинула чат": в сети показали на видео "борьбу" дорожников с припаркованным автоКоммунальщиков рядом не было. Старушку достали из ямы случайные прохожие. Они подали женщине часть аварийного ограждения и вытащили ее.

"Район хороших людей. На площади Космонавтов прохожие спасают бабушку из ямы. Сейчас Солома похожа на форт Буаяр: множество препятствий с ямами и крысами", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, киевские автолюбители оригинально намекнули властям на необходимость ремонта дорог, "назвав" одну из ям в честь столичного мэра Виталия Кличко. Речь идет о яме на Дарницком шоссе неподалеку от одноименного моста через Днепр.

Автор: Анастасия Горбачева