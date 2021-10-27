Харьковский-старший допускает, что за рулем мог находиться другой человек.

Отец предполагаемого виновника смертельного ДТП в Харькове - 16-летнего Николая Харьковского - впервые прокомментировал вчерашнюю трагедию.

С Михаилом Харьковским удалось пообщаться журналисту издания Kharkiv Today.

В частности, представителей СМИ он обвинил в попытке заняться черным пиаром и попросил понять его как отца.

"Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из этих человек был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем", - заявил Харьковский-старший.

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Он добавил, что не оправдывает никого за совершение жуткого преступления, однако задался вопросом, "почему не было выложено хорошего видео и сказали о человеке только плохое".

"Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось", - заявил отец "мажора".

Отвечать на вопрос, кому принадлежит элитный Infiniti, мужчина отвечать не стал. Он также опроверг подачу им и матерью подростка заявления об угоне автомобиля.

"Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем", - добавил он.

Кровавое ДТП в Харькове: что случилось

26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП - водитель Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet. На видео с камер наблюдения можно увидеть, что Infifniti на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

По данным полиции, в результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Там также подтвердили возраст водителя Infiniti - 16 лет. В его машине, кроме него, находились несовершеннолетняя - двое 19-летних парней и 16-летняя девушка. Их госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас они в реанимации.

СМИ выяснили, что за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Машину ему на днях купили родители. Известно, что он неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Он выстрелил в нее, после чего направил пистолет в сторону ее сына.

Автор: Юрий Годован