За рулем Infiniti находился подросток.

26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП - водитель Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet.

Мы собрали все, что известно об аварии на данный момент.

Детали ДТП

На видео с камер наблюдения можно увидеть, что Infifniti на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

От удара оба автомобиля пролетели несколько десятков метров. На месте происшествия сразу собралось много прохожих, прибыли полицейские и медики.

Следователи пришли к выводу, что водитель Infifniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

Пострадавшие

По данным полиции, в результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте, водитель Infifniti и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице

Местные СМИ сообщают, что в больницу попали четверо, среди которых - несовершеннолетние пассажиры Infiniti.

Водитель Infiniti попал в реанимацию, но вскоре его отпустили.

Что известно о виновнике ДТП

По данным СМИ, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Машину ему на днях купили родители.

Известно, что он неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Он выстрелил в нее, после чего направил пистолет в сторону её сына.

На его странице в Instagram можно было увидеть множество историй ночных поездок, в ходе одной из них он обматерил патрульного полицейского. Сейчас вся информация удалена.

Реакция на ДТП

Паблик ХС/Харьков опубликовал скриншоты от подписчицы, которая говорит, что переписывалась с Харьковским.

Он хвастается, что "проезжал" таких как она "не один раз".

"Лучше иметь много денег и спокойно гулять", - говорится в переписке.

Также сообщается, что родители подростка уже заявили об угоне автомобиля.

Автор: Людмила Жерновская