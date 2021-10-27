26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП - водитель Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet.
Мы собрали все, что известно об аварии на данный момент.
Детали ДТП
На видео с камер наблюдения можно увидеть, что Infifniti на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.
От удара оба автомобиля пролетели несколько десятков метров. На месте происшествия сразу собралось много прохожих, прибыли полицейские и медики.
Следователи пришли к выводу, что водитель Infifniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.
Пострадавшие
По данным полиции, в результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте, водитель Infifniti и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице
Местные СМИ сообщают, что в больницу попали четверо, среди которых - несовершеннолетние пассажиры Infiniti.
Водитель Infiniti попал в реанимацию, но вскоре его отпустили.
Что известно о виновнике ДТП
По данным СМИ, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Машину ему на днях купили родители.
Известно, что он неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Он выстрелил в нее, после чего направил пистолет в сторону её сына.
На его странице в Instagram можно было увидеть множество историй ночных поездок, в ходе одной из них он обматерил патрульного полицейского. Сейчас вся информация удалена.
Реакция на ДТП
Паблик ХС/Харьков опубликовал скриншоты от подписчицы, которая говорит, что переписывалась с Харьковским.
Он хвастается, что "проезжал" таких как она "не один раз".
"Лучше иметь много денег и спокойно гулять", - говорится в переписке.
Также сообщается, что родители подростка уже заявили об угоне автомобиля.