Смертельная авария на полуострове случилась вчера вечером.

Во вторник вечером, 28 марта, в захваченном россиянами Крыму недалеко от Джанкоя произошло смертельное ДТП - поезд столкнулся с легковым автомобилем такси, погибли водитель, а также его пассажиры - мать с двумя дочками.

Авария в Крыму случилась вчера около 20:30 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле села Вольное Джанкойского района, сообщили в так называемом "Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по республике Крым и городу Севастополю".

"Предварительно установлено, что… на переезде 1388 км перегона станций "Урожайная-Отрадная"… произошло столкновение железнодорожного поезда сообщением Севастополь-Санкт Петербург с легковым автомобилем Skoda Octavia ", - отметили в псевдоведомстве.

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По данным псевдоправоохранителей, таксист имел в прямой видимости поезд, но попытался "проскочить" переезд на красный сигнал светофора.

Интересные крымские новости - сегодня это стоит знать

Вечером 27 марта в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на Крымском мосту случился инцидент с бронеавтомобилями российских оккупантов З-СТС "Ахмат".

По сведениям украинской разведки, 26 числа колонна из пяти бронеавто противника ехала по мосту в сторону Крыма, но не смогла преодолеть свой путь до конца из-за "превышения скорости и несоблюдения безопасного расстояния во время движения в составе колонны". В ГУР добавили, что после инцидента четыре из пяти машин нуждались в серьезном ремонте.

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