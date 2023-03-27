Вражеские "Ахматы" ехали в Херсонскую область, отметила украинская разведка.

Пять бронеавтомобилей российских террористов З-СТС "Ахмат" не доехали до зоны боевых действий.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram. "26 марта колонна из пяти машин З-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала по Крымскому мосту в направлении оккупированного Крыма. Впрочем, по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния во время движения в составе колонны", - отметили в разведке.

Как результат, добавили в ГУР, четыре из пяти машин нуждаются в значительном ремонте.

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"Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, которые действуют на Приднепровском направлении", - сообщили в ГУР.

Взрыв на Крымском мосту - это надо знать во время войны с РФ

В начале октября прошлого года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв, обвалились несколько пролетов дорожного полотна, было повреждено железнодорожное полотно.

Федеральная служба безопасности России утверждали, что к взрыву причастна украинская разведка. В ГУР Минобороны Украины заявили, что "вся деятельность ФСБ и Следственного комитета РФ - чушь".

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