По предварительной информации, авария случилась из-за неисправности тормозной системы.

В оккупированном Крыму произошло масштабное ДТП с участием грузовиков и легковых авто. Известно, что в результате аварии погиб человек, много раненых, среди которых дети.

Грузовик, попавший в ДТП, перевозил краденое украинское зерно, сообщают СМИ временно оккупированного полуострова.

Массовая авария произошла в Севастополе. Один человек погиб, около 20 человек получили травмы. Среди пострадавших трое детей. Некоторых людей госпитализировали, в больнице также оказался один ребенок.

В ДТП помимо легковых машин попали два грузовика. Оккупанты уже сообщают, что авария могла произойти из-за неисправности тормозной системы одного из грузовиков.

Очевидцы ДТП делятся в социальных сетях информацией о случившемся и сообщают, что грузовик с зерном действительно не мог затормозить и попросту "сносил" все машины перед собой. На трассе образовалась пробка.

Пользователи сети бурно отреагировали на инцидент. Они отмечают, что грузовик настигла "карма", ведь на нем оккупанты перевозили украденное украинское зерно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что правоохранители разоблачили группу лиц, причастных к похищению с временно оккупированных территорий юга Украины более 650 тысяч тонн зерна.

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