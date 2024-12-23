В ночь перед судом нардеп обратился к медикам, у него предварительно диагностирована ишемическая болезнь сердца.

Сегодня народный депутат Украины Николай Тищенко не явился на судебное заседание по делу, где он является подозреваемым в незаконном лишении свободы бывшего военного. Об этом сообщает "Суспільне".

Сегодня в Бабушкинском райсуде города Днепр состоялось заседание по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. На заседании должны были рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения Тищенко, который находится под круглосуточным домашним арестом.

По словам прокурора, Тищенко обещал сам приехать на суд, поэтому принуждения к нему не применяли. Однако рассмотреть ходатайство так и не смогли, потому что подозреваемый на заседание не явился.

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"Позже прокурор сообщил, что Тищенко в 4 утра 23 декабря обратился в медучреждение в Киеве, где ему предварительно диагностировали ишемическую болезнь сердца. Именно это и стало причиной его отсутствия в суде", - сообщает "Суспільне".

Перед началом судебного заседания потерпевший Дмитрий Мазоха отметил, что ждет справедливости.

Экс-полицейский Богдан Писаренко, которого вместе с Тищенко обвиняют в этом преступлении, просил вместе с адвокатом об отводе секретаря суда. Прокурор считает, что это сделано для затягивания судебного разбирательства.

Дело Николая Тищенко

Как сообщал УНИАН, 20 июня 2024 года в Днепре произошел конфликт с участием нардепа Тищенко и бывшего военного. Согласно материалам дела, группа лиц по указанию Тищенко противоправно лишили свободы 33-летнего бывшего военного Дмитрия Мазохи, который находился на улице с маленьким ребенком. Тищенко в соответствии с ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины обвиняется в незаконном лишении свободы потерпевшего.

Тищенко решил, что Мазоха защищал "местную ботоферму". Бывшего военного удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении Тищенко по факту незаконного лишения свободы в Днепре бывшего военнослужащего.

Тищенко ранее судом была определена мера пресечения в виде целолобового домашнего ареста с ношением электронного браслета, за исключением необходимости получения медицинской помощи.

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