Нардеп подозревается в том, что противоправно лишил свободы бывшего военнослужащего ВСУ.

Народный депутат Украины Николай Тищенко, которому объявили о подозрении, во время обыска разбил свой мобильный телефон. Об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире "Киев24", отвечая на вопрос по поводу того действительно ли Тищенко хотел скрыть доказательства и разбил свой мобильный телефон.

"Да, это правда. Он разбил свой телефон. Но это никоим образом не спасет ситуацию, потому что на сегодня есть достаточно способов для того, чтобы собрать любой гаджет и все равно будут проведены экспертизы и информация, которая хранилась на телефоне может помочь следствию в ходе расследования", - отметила она.

Сапьян надеется, что сегодня-завтра народному депутату Украины Тищенко будет избрана мера пресечения.

"Знаете, что сторона обвинения будет просить круглосуточный домашний арест, то есть будет ограничение свободы и дальше будет продолжаться досудебное расследование", - сказала она.

При этом напомнила, что нардеп подозревается в том, что противоправно лишил свободы бывшего военнослужащего ВСУ.

"Здесь важный момент. Это сейчас мы с вами говорим об объявлении конкретного подозрения. Следствие не исключает, что в ходе досудебного расследования могут выясниться другие обстоятельства, другие факты. И мы не исключаем, что также могут быть объявлены подозрения дополнительно в уголовном производстве", - отметила советник ГБР.

Сапьян также сказала, что те люди, которые были на месте происшествия в Днепре будут опрошены.

"Кстати, если речь идет о помощнице Тищенко, то у нее также были проведены обыски, как и у народного депутата, но пока говорить о том, что она в чем-то подозревается в уголовном производстве еще рано. Но все, кто были причастны к совершению этого правонарушения будут опрошены и следствие будет определять станут ли они свидетелями или подозреваемыми. Это все будет выясняться в ходе досудебного расследования", - сказала она.

Журналист Константин Андриюк опубликовал видео как Тищенко во время обыска ГБР разбил телефон, чтобы правоохранители не смогли получить доказательства по делу.

Дело Тищенко - детали

Сегодня по факту громкого инцидента с нападением на экс-военное подразделение Kraken в Днепре 20 июня 2024 года, сообщено о подозрении народному депутату Николаю Тищенко. Согласовано ходатайство об избрании Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В социальных сетях на днях появилось видео жесткого задержания бывшего бойца спецподразделения "Kraken" Дмитрия "Сына" Павлова во время конфликта с народным депутатом Николаем Тищенко. Группа мужчин в форме и балаклавах напала на Павлова. Вечером того же дня полиция Днепропетровской области подтвердила факт нападения и нанесения телесных повреждений 33-летнему мужчине. Тищенко обвинил бывшего военного, который находился на улице с маленьким ребенком, в попытке "защитить местную ботоферму".

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. По данным следствия, 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего - бывшего военнослужащего ВСУ. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

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