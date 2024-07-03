Тищенко сможет выходы только в укрытие и в больницу.

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом народного депутата Украины Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда. В тексте сообщении фамилия Тищенко не называется, а лишь отмечается, что это подозреваемый Т.

В сообщении сказано, что сегодня, 3 июля, в коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, которым была применена "к подозреваемому Т. меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, за исключением необходимости получения медицинской помощи, и необходимости направляться в зону укрытия от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера". "По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 25 июня 2024 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - сообщает пресс-служба.

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Дело Тищенко

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы 20 июня 2024 года в Днепре бывшего военнослужащего. По данным следствия, в тот день группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

Тищенко обвинил 33-летнего бывшего военного, который находился на улице с маленьким ребенком, в попытке "защитить местную ботоферму".

25 июня Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и применил в отношении Тищенко меру пресечения в виде целолобового домашнего ареста с ношением электронного браслета, за исключением необходимости получения медицинской помощи.

Сторона обвинения отмечала, что в данном уголовном производстве есть двое подозреваемых: Николай Тищенко в соответствии с ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы потерпевшего) и Константин Цубер.

По словам стороны обвинения, Тищенко "приказал" Цуберу и группе неустановленных вооруженных лиц, одетых в военную форму, незаконно лишить свободы Дмитрия Мазоха. Это лицо считается потерпевшим. Перед этим, Мазоха пытался выяснить основания пребывания этих вооруженных лиц в общественном месте. Прокуроры отмечают, что из-за этого возникла "словесная перепалка", которая переросла в конфликт.

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