В Харькове работники коммунальной службы "закопали" в снег припаркованный на дороге легковой автомобиль.
Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале ТРУХА.
На ролике можно увидеть, как снегоочистительная техника утрамбовывает снег с проезжей части возле легкового автомобиля Kia.
"Вот что происходит с непослушными, которые бросили машину, а нужно чистить. Хлопцы тут "дают джазу" и закапывают Kia", - говорит автор видео.
В полиции Харьковской области утром предупредили, что ожидается существенное ухудшение погодных условий.
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