Ранее водителей просили не мешать работе снегоуборочной техники.

В Харькове работники коммунальной службы "закопали" в снег припаркованный на дороге легковой автомобиль.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале ТРУХА.

На ролике можно увидеть, как снегоочистительная техника утрамбовывает снег с проезжей части возле легкового автомобиля Kia.

"Вот что происходит с непослушными, которые бросили машину, а нужно чистить. Хлопцы тут "дают джазу" и закапывают Kia", - говорит автор видео.

В полиции Харьковской области утром предупредили, что ожидается существенное ухудшение погодных условий.

Читайте такжеВ центре Одессы задержали полуголого мужчину с ружьем (фото)Водителям напомнили о том, что пароваться нужно так, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что известный украинский автогонщик рассказал о неприятном инциденте из-за парковки.

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