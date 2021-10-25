Мочанов рассказал детали инцидента в Киеве.

Известный украинский автогонщик Алексей Мочанов возмутился действиями столичных коммунальных служб, рассказав о неприятном инциденте из-за парковки.

Его детали он описал на своей странице в Facebook.

По его словам, в ночь на воскресенье эвакуаторы подняли его и еще несколько десятков других припаркованных на улице Соломенской авто, нарисовав под ними разметку для велодорожки. После поставили машины и повесили соответствующие знаки. Следом пришли инспекторы по парковке и выписали штрафы всем припаркованным авто, оставив под стеклоочистителями соответствующие протоколы на 680 гривень.

"Хотя по сути я не парковался свежеобозначенной велодорожке. Туда припарковали меня вы ночью без моего ведома и участия!", - пишет Мочанов.

Отдельно он указал на проблему отсутствия достаточного количества парковок в указанном районе.

"Я не имею ничего против велосипедистов. Не адепт, но и не хейтер велодвижа. Вот только объясните, может вы скоро велодорожки будете у меня в квартире рисовать??", - возмутился он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве копы оригинально "проучили" грубого нарушителя ПДД. До этого в столице велосипедист "проучил" таксиста за грубое нарушение ПДД.

Автор: Виолетта Орлова