По словам Андрея Рыженко, 3 подводные лодки и 5 надводных ракетоносителей оккупанты держат в Новороссийске.

В Севастополе могли уничтожить последний в Крыму российский носитель ракет "Калибр", но еще 3 подводные лодки и 5 надводных ракетоносителей оккупанты держат в Новороссийске. Об этом рассказал заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко в эфире Киев24.

"Удар позавчера был нанесен по местам базирования надводных кораблей в севастопольской бухте. Конкретно в бухте Куриная. Куриная бухта находится в северной части Севастополя и там базируются небольшие корабли размером с корвет. И традиционно там был ракетный корабль российский - это корвет класса "Каракурт", - сообщил Рыженко.

По его инофрмации, он новый и был построен в Керчи.

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"И это единственный корабль, который остался в Севастополе с ракетами "Калибр". Еще есть в Черном море 8 носителей ракет "Калибр" - три подводные лодки и 5 надводных кораблей. Они находятся сейчас в Новороссийске", - прокомментировал Рыженко.

Он также сказал, что в Куриной бухте ранее базировались и корабли ВМС Украины.

Уничтожение ЧФ РФ - последние новости

Есть вероятность, что Россия потеряла свой последний носитель крылатых ракет в Крыму. Об этом сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук. Перед этим в сети писали о поражении корабля в Севастополе.

19 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о том, что поразили российский морской тральщик "Ковровец". Детали не раскрывали.

В марте этого года Плетенчук (на тот момент спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины) сообщил, что уже уничтожена треть ЧФ РФ и достаточно много судов повреждено. Однако заметил, что все равно в море остается достаточно серьезное присутствие российских кораблей.

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