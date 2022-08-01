Двое мужчин были завербованы российскими спецслужбами во время полномасштабного вторжения в Украину.

Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, которые искали "слабые места" в оборонительных рубежах Сумщины.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Злоумышленники собирали информацию о местах дислокации, количестве военных и вооружении, а также имеющихся укреплениях украинских Сил обороны. По оперативной информации, эти данные враг планировал использовать для возможной переправки на территорию региона диверсионно-разведывательных групп. Двое мужчин были завербованы российскими спецслужбами во время полномасштабного вторжения в Украину. Они информировали своих кураторов о ситуации в приграничье", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, злоумышленники осуществляли фото- и видеофиксацию военных объектов и передавали файлы с привязкой к местности работникам ФСБ.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как сообщал УНИАН, двум харьковчанам сообщено о подозрении по факту распространения информации о перемещении, движении, расположении Вооруженных сил Украины.

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