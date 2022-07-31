Под самым большим вражеским ударом оказался поселок Мирополье.

В поселке Мирополье на Сумщине в результате утреннего массированного вражеского обстрела разбиты могилы на кладбище, повреждены линии электропередач и несколько домохозяйств.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Сегодня под ударом оказалось Мирополье... Россияне открыли огонь по жилым кварталам поселка с полшестого утра. Разбиты вдребезги более 10 могил на местном кладбище. Повреждены линии электропередач по нескольким улицам, повалены электроопоры. Существенные повреждения получили по меньшей мере 5 домохозяйств. У людей выбиты стекла, побиты крыши, заборы. Разбитые гаражи и техника", - рассказал он.

По словам Живицкого, несколько домов прошиты насквозь обломками от вражеских снарядов: пробиты стены, двери, системы отопления. У местного фермера полностью сгорел сеновал, где было все заготовлено на зиму для животных. Россияне расстреляли его намеренно, отметил председатель.

Живицкий добавил, что аварийные службы работают, сегодня электроснабжение будет восстановлено.

"Перебои с мобильной связью в громаде – временные", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 31 июля утром российские захватчики обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии - зафиксировано более 50 прилетов.