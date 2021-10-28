В Измаильском районе Одесской области спасатели ищут моряка, который упал в реку Дунай с борта судна.
Как сообщили в Измаильском районном управлении Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, сведения о происшествии поступили в четверг, 28 октября, в 15:44.
"В порту города Рени, на 20-м причале, на сухогрузе "Рапстеп" стоял на краю палубы судна и упал в воду гражданин 1965 г.р., спасатели и водолазы приступили к поискам человека", – говорится в сообщении.
Указанный мужчина – боцман сухогруза. По другим данным, пропавшему – 41 год. В настоящее время на Дунае ведется поисковая операция.
Напомним, в начале октября журналисты узнали, что на сухогрузе AP ASTAREA в бангладешском порту Читтагонг "без видимых причин и болезней" умерли двое украинских моряков.
По данным СМИ, моряки скончались 30 сентября. Возможная причина смерти одного из моряков – сердечный приступ.
Вас могут заинтересовать такие новости: