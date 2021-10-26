Во время сильного шторма у катамарана сломался руль.

Сегодня в Одессе на пляж "Ланжерон" вынесло сломавшийся парусный катамаран с человеком на борту.

Как сообщили журналистам в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета, неделю тому назад этот катамаран вышел из Очакова (Николаевская обл.).

Несколько дней судно курсировало по Одесской области, а, когда уходило из Кинбурнской косы, поднялся сильный шторм, во время которого сломался руль. В результате, катамаран потерял управление.

"Спасатели коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба" обогрели и напоили горячим чаем пострадавшего и вытащили сломанное судно на берег", - рассказали в пресс-службе департамента.

Спасатели ожидали прибытия эвакуатора для сухопутной транспортировки катамарана, а также сотрудников Одесского отряда ГПСУ для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области спасли 9 человек, которых на сломанном катамаране унесло в открытое море.

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Автор: Лариса Козовая