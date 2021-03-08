Пассажирка автомобиля погибла / фото Варта 1
Во Львовской области автомобиль слетел с дороги в реку.
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Вблизи села Тухля водитель на крутом повороте не справился с управлением, снес отбойники и авто упало в воду.
Очевидцы аварии сразу же остановились и, еще до приезда спасателей и полиции, бросились спасать пострадавших.
Но пассажирка, 42-летняя жительница Стрыя, была уже без признаков жизни. 58-летнего водителя с многочисленными травмами госпитализировали.
Новости Украины: во Львовской области автомобиль слетел с дороги в реку, есть жертвы
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