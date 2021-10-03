Украинские моряки умерли в конце сентября, узнали журналисты.

Двое украинских моряков скончались на сухогрузе в бангладешском порту Читтагонг "без видимых причин и болезней".

О трагических инцидентах сообщает denizhaber.com, ссылаясь на местные источники.

По данным издания, моряки ушли из жизни в конце сентября.

"По данным местных источников, 30 сентября двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который причалил в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых причин и болезней", – говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что у моряков не было никаких симптомов коронавируса.

Сухогруз, который шел под флагом Маршалловых островов, прибыл в Читтагонг из Египта 19 сентября.

Напомним, в конце июля стало известно, что в территориальных водах Пакистана на борту судна под названием "Lem Geranium", которое шло под флагом Кипра, умер моряк из Одессы.

Умершему было более 50 лет, он был электромехаником. Морской юрист Николай Гольбин считает, что украинский моряк мог умереть по естественным причинам.

Автор: Светлана Закелова