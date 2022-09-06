В ГСЧС подчеркнули, что держат ситуацию под контролем.

На Киевщине продолжается ликвидация торфяных пожаров.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Так, по состоянию на 20: 00 продолжается ликвидация: вблизи с. Сосновка, и с. Катюжанка Вышгородского района.

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"Спасатели Киевщины держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидированы пожары: вблизи с. Первое Мая Броварского района, вблизи с. Стоянка Бучанского района, вблизи с. Феневичи Вышгородского района.

В ГСЧС призывают граждан при обнаружении новых очагов возгорания торфяников немедленно сообщать в Службу спасения.

"Помните, хоть и ликвидация пожаров торфяников - это длительный процесс, однако маленький очаг пожара на торфянике ликвидировать легче! Не пытайтесь ликвидировать эти пожары самостоятельно – это очень опасно", - отмечают в ГСЧС.

Напомним, в Киеве в четверг, 1 сентября в двух районах Киевщины загорелись торфяники в Вышгородском и Бучанском районах.

Напомним, за полгода войны в Украине пострадала треть лесного фонда. Российские войска оккупировали 8 украинских заповедников и 12 национальных природных парков. В целом ориентировочная сумма убытков, которую россияне нанесли окружающей среде Украины, составляет более 962 млрд грн.

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