Власти посоветовали киевлянам сегодня ограничить пребывание на улице.

В Киеве в четверг, 1 сентября, чувствуется запах дыма из-за того, что в двух районах Киевщины горят торфяники.

Торфяные пожары произошли в Вышгородском и Бучанском районах, сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.

Власти призвали жителей Киева ограничить пребывание на улице и закрыть окна в помещениях.

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"...В Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице... Возгорания торфа произошли в Бучанском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа, стало известно, что в Вышгородском районе загорелся торф, и в Киеве ощущался запах дыма.

Позже в ГСЧС сообщили, что в столице и Киевской области наблюдалась мгла, и это явление не является аномальным или опасным.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий предупреждал, что в Киеве было зафиксировано превышение уровня загрязнения воздуха. Чиновник утверждал, что "беспокоиться не нужно".

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