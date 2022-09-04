Несчастный случай произошел сегодня в Вышгородском районе.

На Киевщине 7-летний мальчик залез в электротрансформатор и получил многочисленные ожоги и травмы, он в реанимации.

Об этом в Telegram сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"7-летний мальчик полез в электротрансформатор. Ребенок чудом выжил, но получил серьезные ожоги. Этот несчастный случай произошел сегодня в Вышгородском районе", - рассказал он.

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По словам Небытова, с многочисленными травмами головы, шеи, туловища и конечностей, а также тяжелым ожоговым шоком мальчика забрали в реанимацию.

"К сожалению, это не первый случай, когда дети травмируются, а иногда, к сожалению, и погибают из-за неосмотрительности. Призываю родителей следить за досугом подрастающего поколения и обучать правилам безопасности", - подчеркнул глава полиции области.

Как сообщал УНИАН, недавно на Днепропетровщине погиб юноша, который коснулся кассетного боеприпаса.

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