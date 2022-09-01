Российские войска оккупировали 8 украинских заповедников и 12 национальных природных парков.

За полгода полномасштабной войны в Украине пострадала треть лесного фонда, убыток окружающей среде достигает почти 1 трлн грн.

Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил во время брифинга.

По его словам, соответствующие расчеты удалось осуществить благодаря новым методикам, которые специалисты министерства разработали для определения размеров ущерба от загрязнения атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов в результате военной агрессии.

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"Так, ущерб только от выбросов загрязняющих веществ в воздух достигают 823 млрд грн. Ущерб почвам и землям превышает более 138 млрд грн. А еще будут отдельные методики и расчеты по ущербу украинским лесам, Черному и Азовскому морям, недрам, природно-заповедному фонду", - сказал министр.

Таким образом, ориентировочная сумма ущерба, который россияне нанесли окружающей среде Украины, составляет более 962 млрд грн.

"В результате полномасштабного вторжения россиян пострадала почти треть всего лесного фонда Украины. В разы возросло количество лесных пожаров. В прошлом году в Украине был только один крупный пожар площадью более 5 га. В этом году таких уже более 100", - рассказал глава Минприроды.

По информации Стрельца, ущерб растительному миру и лесам ориентировочно составляет 183,2 млрд грн. Около 20% природоохранных территорий поражены войной. В зоне риска – 2,9 млн га территорий Изумрудной сети и 17 "рамсарских" объектов площадью более 600 тыс. га. (Водно-болотные угодья, имеющие международное значение, главным образом как среды обитания водоплавающих птиц, охраняются Рамсарской конвенцией – УНИАН).

"Россияне оккупировали 8 наших заповедников и 12 национальных природных парков. РФ показала, что такое жизнь под оккупацией. Так, практически 80% территории нацпарка "Святые горы" уничтожено. В мае Кинбурнская коса целую неделю горела из-за боевых действий. Там горели реликтовые леса. В оккупированной "Аскании Новой" сейчас гуманитарный кризис. И этот перечень можно продолжать", - добавил министр.

Как отметил Стрелец, команда Минприроды будет продолжать расчет убытков природе от российской агрессии для формирования судебных исков к России и получения украинским народом компенсации за вред окружающей среде.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за войны около 1 млн гектаров заповедных территорий находятся под угрозой уничтожения.