В Австрии осудили альпиниста за гибель девушки у самой высокой вершины страны

По данным следствия, мужчина оставил истощенную девушку на морозе в 50 метрах от вершины.

Суд в городе Инсбрук признал виновным в непредумышленном убийстве 37-летнего альпиниста Томаса Пламбергера из-за смерти его девушки во время восхождения на самую высокую гору Австрии, пишет The Independent.

Мужчине назначили пять месяцев условного заключения и штраф в размере 9 400 евро за грубую халатность, которая привела к трагедии в январе 2025 года. Максимальное наказание по такой статье предусматривает до трех лет лишения свободы. Пламбергер вины не признал, но заявил в суде, что ему "бесконечно жаль".

Погибшая, 33-летняя Керстин Г., умерла от переохлаждения в считанных десятках метров до вершины Grossglockner (3 798 м) в горном массиве Hohe Tauern. Эта гора считается одной из самых сложных для зимних восхождений в Альпах.

Видео дня

Установлено, что пара отставала от графика. Женщина была истощена и примерно за 50 метров до вершины уже не могла двигаться дальше. Она осталась на морозе ночью при сильном ветре. Обвиняемый отправился за помощью в приют с другой стороны вершины, оставив девушку без укрытия от ветра. Он не укутал ее в аварийное термоодеяло или бивуачный мешок – снаряжение осталось в ее рюкзаке. Почему он этого не сделал, Пламбергер четко объяснить не смог.

По данным австрийских СМИ, скорость ветра достигала около 74 км/ч, температура опускалась до –8 °C, а с учетом ветра ощущалась как около –20 °C. Спасатели сообщили, что когда нашли тело женщины, она была с рюкзаком за плечами, без перчаток и с расстегнутыми ботинками.

"Краткий звонок в горную полицию не стал основанием для начала спасательной операции. По словам правоохранителей, мужчина не дал понять, что ситуация критическая, а также не ответил на повторные звонки и сообщения в WhatsApp. Сам обвиняемый объяснил, что перевел телефон в режим полета, чтобы сэкономить заряд батареи", – говорится в статье.

Прокуроры отметили, что в тот вечер полицейский вертолет пролетал над районом, однако не зафиксировал никаких сигналов бедствия. Видео с веб-камер, продемонстрированное в суде, зафиксировало свет фонарей пары у вершины поздно вечером и свет только одного фонаря, спускавшегося вниз ночью.

В Австрии дело называют нетипичным: хотя несчастные случаи в горах случаются часто, уголовное преследование – редкость. Процесс поднял вопрос о пределах юридической ответственности в условиях высокогорья, где альпинисты обычно действуют на свой страх и риск.

Прокуратура настаивала, что Пламбергер, как более опытный альпинист, нес ответственность за партнершу в соответствии с австрийской доктриной "обязанности заботы". Судья Норберт Гофер, который сам имеет опыт восхождений и работы спасателем, заявил, что не считает подсудимого убийцей, однако пришел к выводу: он не оценил должным образом возможности своей спутницы в экстремальных зимних условиях.

"Вы несете огромное бремя – вы потеряли близкого человека. Вы замечательный альпинист, но вам сложно разграничивать собственные границы и границы других", – обратился судья к Пламбергеру.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств отсутствие у мужчины предыдущих судимостей и его личную утрату. Как отмечается, приговор может быть обжалован.

Трагедия в горах Калифорнии

Напомним, группа из 16 человек пропала во время снегопадов в Калифорнии, из них нашли только шестерых. По данным офиса шерифа округа Невада, еще десять человек считаются пропавшими. Группа находилась в районе Касл-Пик, где зафиксировали сход лавины. Пострадавшие - гиды и туристы. Туркомпания проинформировала спасателей об инциденте после схода лавины. Катание в бэккантри является распространенной практикой, хотя спасатели обычно не советуют выходить в горы во время сложных погодных условий.

Вас также могут заинтересовать новости: