Преступление года: в Европе угнали грузовик с 12 тоннами шоколада

Машину и груз не могут найти уже неделю.

Не успела Европа оправиться после ограбления Лувра, как произошло еще более циничное преступление. Неизвестные воры угнали грузовик с 12 тоннами шоколадок KitKat. Об этом говорится в пресс-релизе компании Nestle.

Сообщается, что грузовик, перевозивший 413 793 единицы новой линейки шоколада, был похищен на прошлой неделе во время транспортировки из центральной Италии в Польшу. В какой именно точке Европы произошло преступление, не уточняется, но сказано, что сам автомобиль, как и его груз, до сих пор не найдены.

"Мы всегда призывали людей "сделать паузу с KitKat", но, похоже, воры восприняли это сообщение слишком буквально и украли более 12 тонн нашего шоколада. Хотя мы ценим исключительный вкус преступников, факт остается фактом: кража грузов является растущей проблемой для предприятий любого размера", – говорится в сообщении производителя.

В Nestle предполагают, что украденный товар преступники попытаются реализовать через неофициальные каналы сбыта на европейских рынках.

