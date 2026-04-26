В Италии напали на активистов с украинскими флагами

Нападение совершили местные левые радикалы.

В Риме группа радикалов напала на политических активистов, которые несли украинские флаги. Об этом сообщают итальянские СМИ.

25 апреля в Италии отмечали День освобождения – национальный праздник, посвященный победе над фашизмом и нацизмом в 1945 году. В этот день в Риме традиционно проходят антифашистские марши, в которых принимают участие различные левые, антифашистские и профсоюзные организации.

Как пишет Corriere della Sera, группа участников из либерально-демократических движений +Europa и Radicali Italiani уже традиционно пришла на мероприятие с флагами Украины и Палестины. Они объясняют это тем, что хотят поддержать "все народы, которые до сих пор борются".

Еще до начала марша, когда активисты только собирались, на них напали еще более радикальные левые активисты из организации Cambiare Rotta. Нападавшие кричали "Вы – нацисты!", "Долой фашистов с марша!" и требовали убрать украинские флаги, считая их "провокацией" или связывая с "натовским фашизмом".

Сообщается, что нападавшие вырывали украинские флаги, пытались их сжечь, толкались и обрызгали оппонентов перцовым спреем. Досталось даже полицейским, которые вмешались, чтобы разнять участников. В итоге лидеру флагоносцев и некоторым другим лицам потребовалась медицинская помощь. Полиция возбудила дело по факту нападения.

Реакция Украины

На инцидент обратили внимание в украинском посольстве в Италии. Аккаунт дипмиссии в соцсети Х отметил, что агрессия против людей с украинскими флагами является "абсолютно неприемлемой".

"Сегодня украинский флаг является символом борьбы за свободу, независимость, демократию и человеческую жизнь – против жестокой войны России, крупнейшей войны со времен Второй мировой войны. Насилие против тех, кто противостоит ежедневным убийствам невинных людей, депортации детей и попыткам России уничтожить независимое государство и его народ, вызывает глубокое возмущение и полное непонимание. Это не должно повториться", – говорится в заявлении.

Как писал УНИАН, ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони высказалась против возвращения российского газа в Италию. По ее словам, экономическое давление на Россию является самым сильным оружием.

Также она раскритиковала идею Трампа пригласить Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в Майами.

