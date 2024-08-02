Полицейские сообщают о шести пострадавших от угроз и запугиваний людей, которые не подлежали мобилизации.

Работников одного из ТЦК и СП Тернопольской области обвиняют в похищении и избиении людей, с которых они требовали деньги за избежание мобилизации.

Как сообщают в полиции, руководитель местного ТЦК вместе с тремя работниками и бывшим военнослужащим наладил коррупционные схемы избежания мобилизации. Они прибегали к угрозам, избиению и похищению людей.

Члены организованной преступной группы требовали деньги за непрохождение ВВК, обновление военных данных и получение отсрочки. Они получали за это от 100 000 до 150 000 долларов в месяц. Полученные деньги делили между собой - размер "зарплаты" зависел от выполненных заданий.

Главе коррупционной схемы объявили о подозрении во время совещания с руководителями ТЦК и СП в Тернопольской ОВА. Суд избрал им меры пресечения с правом внесения залога в 242 тысячи гривен, и они воспользовались этой возможностью. Впоследствии следователи и сотрудники криминальной полиции установили новые детали дела.

По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Андрея Ткачика, пока известно о шести пострадавших от угроз и запугиваний людей, которые не подлежали мобилизации.

"Полиция обращается к гражданам, кто пострадал от этих лиц, обращайтесь в ГУНП или в территориальные подразделения полиции по месту жительства, чтобы мы могли установить объективное количество пострадавших. Я уверен, что их будет гораздо больше", - призвал он.

Среди пострадавших - житель Чертковского района, который является отцом четырех детей, трое из них несовершеннолетние. Он рассказывает, что ночью в его дом ворвались люди в форме и начали бить его ногами, после чего вытащили из помещения и вывезли в неизвестном направлении. У мужчины диагностировали переломы ребер и другие телесные повреждения.

"Я спорил и говорил, что права меня забирать они не имеют, потому что у меня четверо детей. Опять начали бить, пинали ногами. На следующий день меня отвезли на автобусную остановку. Выяснилось, что за меня заплатили выкуп. Деньги собрали родственники и заплатили за меня 30 тысяч гривен", - рассказал он.

В Тернопольском областном ТЦК СП уверяют, что всячески будут способствовать следствию. Организатору и четырем сообщникам объявили подозрения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в крупном размере), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий, совершенное из корыстных побуждений организованной группой), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи обратились с ходатайством о содержании под стражей без права внесения залога.

Скандал в Тернопольском ТЦК

Осенью прошлого года в сети появилось видео избиения людей в Тернопольском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Вскоре Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны ТЦК. Обоих обвинили в пытках, а солдата - еще и в незаконном лишении свободы.

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