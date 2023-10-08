Зарегистрировано уголовное производство.

Руководством Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначена служебная проверка по поводу видео, которое распространяется в социальных сетях, насчет избиения мобилизованных.

Об этом говорится в сообщении Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ранее назывался военкомат) в Facebook. "Что спровоцировало конфликт? Словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан в отношении работников ТЦК СП? Унижение их достоинства? Нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео? Для выяснения всех обстоятельств, которые произошли, руководством Тернопольского ОТЦК СП назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры", - сказано в сообщении.

При этом отмечают, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, имеющими опыт боевых действий и перемещенными в ТЦК СП для прохождения службы, которые признаны ограниченно пригодными после полученных ранений и контузий.

Пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко сообщила изданию "20 минут", что по данному факту зарегистрировано производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения.

Она отметила, что устанавливаются все обстоятельства и личности обидчиков, решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

В то же время мэр Тернополя Сергей Надал обратился к руководству Тернопольского территориального центра комплектования. "Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными", - пишет он.

Он призвал тернополян срочно сообщать в военную прокуратуру и полицию о случаях ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий.

При этом подчеркнул, что во время войны каждый мужчина должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. "Однако это предполагает корректное, надлежащее отношение, в соответствии с требованиями законодательства", - добавил Надал.

Стоит отметить, что в социальных сетях распространяется видео, где мужчины в военной форме избивают двух человек. При этом отмечается, что якобы избиение происходит в Тернопольском ТЦК СП, а мужчины являются мобилизованными.

Интересные новости Украины - сейчас это стоит прочитать

Ранее стало известно, что из-за драки в скандал попали два нардепа - Артем Дмитрук и Александр Куницкий. В cеть попало видео, на котором была заснята драка с участием политиков с мужчиной.

Дмитрук утверждал, что вместе с коллегой прибыл в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра, и там у них возник конфликт с мужчиной, который якобы является "подставным лицом". Сам мужчина говорил, что народные избранники требовали у него деньги. Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что против нардепов открыли уголовное производство.

Вас также могут заинтересовать новости: