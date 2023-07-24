Во время суда военнообязанный признал свою вину и раскаялся.

Во время действия военного положения в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ участились случаи уклонения от мобилизации. Один из таких случаев произошел в Тернопольской области, в ситуации разбирался суд.

Как говорится в приговоре Гусятинского районного суда Тернопольской области, мужчина получил повестку, но решил избежать мобилизации, потому что опасался за свою жизнь и здоровье.

В материалах дела отмечается, что военнообязанный получил повестку, прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой был признан годным к службе. Но в указанную дату мужчина не прибыл в военкомат и не сообщил о причинах неприбытия.

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"Не явился в связи с болезнью. При этом в больницу в связи с состоянием он не обращался... Однако отметил, что испытывал страх за свою жизнь и здоровье, поэтому уклонялся от призыва. В настоящее время критически оценивает свои действия и раскаивается в содеянном", - отмечается в приговоре суда.

Военнообязанного приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы, заменив этот срок на 1 год испытательного, если он в течение этого срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Украинец "проспал" мобилизацию - как это произошло

Во Львове суд рассмотрел довольно необычное дело военнообязанного, который утверждает, что просто "проспал" в тот день, когда должен был явиться на собрание. Но и позже он не пришел в ТЦК, сказав, что у него больные родители.

"... в день отправки на мобилизацию проспал и вовремя не прибыл к месту назначения. На следующий день и все остальные дни не прибыл в РТЦК, поскольку не имел возможности появиться в связи с тем, что у него больные родители. Сейчас готов к призыву на военную службу", - говорится в приговоре суда на сайте Единого реестра судебных решений.

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