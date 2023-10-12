В Бюро отмечают, что избиению предшествовал конфликт потерпевших с очередным военкоматом - якобы пытались забрать оружие.

Сообщено о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и соцподдержки, которые избили двух мужчин.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований. Речь идет о ситуации, Видео по которой попало в интернет. На нем двое мужчин, которые лежат на кроватях избивают работники военкомата.

В ГБР отмечают, что собрано достаточно доказательств противоправных действий сотрудников ТЦК. В частности, установлено, что около 22:00 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов. "Увидев, что мужчина родился в российском Мурманске, хоть и является гражданином Украины, они предложили ему проехать в военкомат. После отказа тернополянина силой затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК", - сообщают в ГБР.

Видео дня

В сообщении сказано, что затем его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. "Видео избиения попало в соцсети. На нем солдат-гранатометчик и командир отдела охраны наносят удары мужчинам, которые лежат на кроватях", - отмечают в ГБР.

В сообщении сказано, что избиению предшествовал конфликт потерпевших с очередным военкоматом. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчины, по словам свидетелей, пытались избить дежурного и забрать у него оружие. Заявление об избиении дежурный направил в полицию", - отмечают в ГБР.

Как сообщил Офис генерального прокурора, сообщено о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны роты охраны объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки : им инкриминированы пытки, а солдату еще и незаконное лишение свободы человека (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Сказано, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

Избиение в ТЦК и СП Тернополя

Как сообщал УНИАН, в социальных сетях распространяется видео, где мужчины в военной форме избивают двух человек, которые лежат на кроватях. При этом отмечалось, что избиение происходит в Тернопольском ТЦК СП, а мужчины являются мобилизованными.

Руководством Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки была назначена служебная проверка по поводу видео, которое распространяется в социальных сетях, об избиении мобилизованных.

При этом отмечалось, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, имеющими опыт боевых действий и перемещенными в ТЦК СП для прохождения службы, которые признаны ограниченно годными после полученных ранений и контузий.

Тогда мэр Тернополя Сергей Надал обратился к руководству Тернопольского территориального центра комплектования относительно недопустимости применения силы к мобилизованным.

Он призвал тернополян срочно сообщать в военную прокуратуру и полицию о случаях ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий.

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