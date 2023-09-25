Преступления были совершены во время оккупации части Киевщины в марте 2022 года.

Прокуратура передала в суд доказательства по делу о массовом изнасиловании двумя российскими оккупантами женщин и детей во время оккупации части Киевской области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

В частности, прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих Вооруженных сил РФ по факту совершения сексуального насилия и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что 28 и 31-летний военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады роты снайперов Вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта на Киевщине в марте 2022 года совершили серию преступлений сексуального характера.

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"Обвиняемые ворвались в дом молодых супругов и, угрожая оружием, по очереди изнасиловали жену, при этом заставляя смотреть за преступными действиями ее мужа. Впоследствии один из обвиняемых изнасиловал их 4-летнюю дочь", - сказано в сообщении.

В то же время, после этого обвиняемые ворвались в другой дом, где также, угрожая оружием, изнасиловали беременную женщину и несовершеннолетнюю девушку.

"Позже в этот день указанные военнослужащие РФ ворвались в дом еще одной женщины и пытались ее изнасиловать. Впрочем после сопротивления пострадавшей они пошли к соседнему дому. Там обвиняемые изолировали по отдельным комнатам мать и ее несовершеннолетнюю дочь и по очереди их изнасиловали. При этом военные закрыли на кухне членов семьи, проживавших в доме, чтобы те не смогли сопротивляться", - отмечается в сообщении.

При этом, всего от преступных действий военных РФ пострадали 12 человек. Досудебное расследование осуществляло Главное управление Нацполиции Украины по специальной заочной процедуре (in absentia).

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года Офисом Генпрокурора зафиксировано 235 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом. От действий военнослужащих РФ пострадали 150 женщин и 85 мужчин. 13 пострадавших являются несовершеннолетними, в том числе 12 девушек и 1 парень (вид сексуального насилия, не связанный с изнасилованием).

Как отметили в Офисе генпрокурора, преступления сексуального насилия были зафиксированы во всех девяти регионах, где находились оккупационные войска. Больше всего их зарегистрировано на Херсонщине (72), Донетчине (55), Киевщине (52) и Харьковщине (21).

Изнасилование семьи на Киевщине

Как сообщал УНИАН, Украина обвиняет двух российских снайперов Самарского гарнизона в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета на глазах у отца. Эти двое - 28-летний Евгений Чернокнижный и неназванный 32-летний россиянин - вместе с еще 4 военными РФ являются фигурантами одного из самых масштабных расследований сексуального насилия со времен полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее ТСН сообщало, что от действий Евгения Чернокнижного, ликвидированного в апреле 2022 года, и его собрата Вадима Шахматова пострадали 12 жителей села Киевской области, среди которых трое несовершеннолетних.

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