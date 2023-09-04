Оккупанту сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны в сочетании с жестоким обращением с гражданским населением.

Следователи Нацполиции сообщили российскому военному о подозрении в изнасиловании двух женщин на Херсонщине, который угрожал им оружием и убийством родных.

Речь идет о 26-летнем лейтенанте Вооруженных сил РФ из Ленинградской области, который во время российской оккупации Херсонщины был комендантом в нескольких селах Высокопольской ОТГ, сообщает Нацполиция.

По данным следствия, преступник зашел на территорию домовладений местных жителей и, угрожая оружием жителям домов, похитил женщин, 2005 и 2007 года рождения.

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Установлено, что он вывозил их на автомобиле за пределы села или к месту своего временного проживания, где осуществлял выстрелы из пистолета возле головы потерпевших, избивал их, угрожал убийством им и членам их семей – и таким образом заставлял против воли вступать с ним в половой акт.

Оккупанту сообщили оккупанту о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с жестоким обращением к гражданскому населению (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Военные преступления российских оккупантов

На Черниговщине судили двух военнослужащих РФ за жестокое обращение с гражданскими лицами и сексуальное насилие над несовершеннолетними. Согласно информации, ювенальные прокуроры Черниговской областной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту жестокого обращения военнослужащих Вооруженных сил РФ с мирными жителями во время оккупации одного из сел Черниговского района.

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