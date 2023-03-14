Они являются фигурантами одного из самых масштабных расследований по фактам сексуального насилия за время полномасштабной войны.

Украина обвиняет двух российских снайперов Самарского гарнизона в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета на глазах у отца.

Эти двое – 28-летний Евгений Чернокнижный и неназванный 32-летний россиянин – вместе с еще 4 военными РФ являются фигурантами одного из самых масштабных расследований сексуального насилия со момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет Reuters со ссылкой на материалы украинской прокуратуры.

Инциденты, к которым эту группу считают причастной, входят в серию сексуальных преступлений, которые российские солдаты 15-й отдельной мотострелковой бригады совершили в Броварском районе Киевской области в марте прошлого года. Большинство зверств произошло 13 марта.

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Тогда военные в состоянии алкогольного опьянения ворвались во двор дома, где жила молодая семья. По информации следствия, россияне избили мужчину металлическим горшком, а затем заставили встать на колени. В это время его жена подвергалась групповому изнасилованию. Тогда же насилие совершили и в отношении 4-летней дочери супругов. При этом один из солдат заявил, что собирается "сделать из нее женщину".

После предполагаемого нападения на девочку и ее родителей двое военных вошли в соседний дом пожилой пары, они избили их и изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку, которые находились здесь. В другом месте, где проживало несколько семей, солдаты загнали всех на кухню и изнасиловали группой 15-летнюю девушку и ее мать.

Известно, что все упомянутые жертвы выжили, им оказана психологическая и медицинская помощь. В то же время расследуются и дела об убийствах гражданских, произошедших в тот же период. Прокуроры утверждают, что также продолжается досудебное расследование относительно возможной роли должностных лиц в нападениях на гражданских в Броварском районе.

Ранее ТСН сообщало, что от действий Евгения Чернокнижного, ликвидированного в апреле 2022 года, и его побратима Вадима Шахматова пострадали 12 жителей села Киевской области, среди которых трое несовершеннолетних.

Военные преступления россиян в Украине - что стоит знать

На всех территориях Украины, куда во время полномасштабной войны заходили российские военные, фиксировали многочисленные эпизоды военных преступлений. Оккупанты убивали, насиловали и пытали мирных жителей, грабили, пытали и убивали военнопленных.

В ООН назвали российское вторжение в Украину причиной самых массовых нарушений прав человека в современном мире.

Как пишет Reuters, сейчас Офис генпрокурора расследует более 71 тысячи сообщений о военных преступлениях, совершенных россиянами после полномасштабного вторжения. По состоянию на 23 февраля было известно о более 68 тысяч военных преступлений и 952 фактах применения запрещенных средств ведения войны. Только в Харьковской области зафиксировано около 10 тысяч военных преступлений.

Сейчас украинскими судами осуждены 26 россиян. Это как военнопленные, так и те, кого судили заочно (в частности, один обвинен в изнасиловании). Но прежде всего украинские правоохранители полагаются на международные усилия по преследованию преступников, в частности, Международный уголовный суд. Продолжается работа по созданию спецтрибунала, который позволит привлечь к ответственности руководство РФ.

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