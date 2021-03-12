7-летняя школьница Мария Борисова пропала 7 марта в родном селе на Херсонщине.

Жители села Счастливое Херсонской области рассказали детали исчезновения 7-летней Маши Борисовой, которую нашли 11 марта мертвой в сарае на территории населенного пункта.

Об этом узнавали журналисты Сегодня.

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Селяне утверждают, что родители погибшего ребенка иногда злоупотребляли алкоголем, и уже готовятся устроить самосуд над убийцей.

По неофициальной информации, к преступлению могут быть причастны несколько человек.

"Одни считают причастным родственника этой семьи, кого-то из кумовьев. Вторые судачат, мол, к этому может быть причастен тот, кто имеет отношение к зданию, где нашли тело девочки. Вроде бы полицейская собака привела и к крестному девочке, и к тому человеку, в сарае которого было обнаружено тело. Полиции предстоит выяснить, кто же на самом деле убийца", – рассказали изданию жители Счастливого.

Смерть 7-летней Марии Борисовой: что известно

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет в поле зрения, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

Причина смерти ребенка устанавливается. Продолжаются следственно-розыскные действия.

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Автор: УНИАН