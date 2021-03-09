Служебная собака взяла след ребенка, но возле автобусной остановки этот след потерялся.

В селе Счастливое Херсонской области с собственного двора исчезла 7-летняя девочка Мария Борисова.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

То, что ребенка долго нет в поле зрения, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию.

К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов. Сейчас окружающие поля прочесывают шестьдесят человек.

Служебная собака взяла след ребенка, но возле автобусной остановки этот след потерялся.

Подозревают, что Мария могла сесть в машину или в маршрутку.

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Автор: Денис Прядко