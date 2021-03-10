Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося.

Судьба 7-летней Марии Борисовой, которая исчезла в Херсонской области 7 марта, до сих пор остается неизвестной. Полиция рассматривает сразу несколько версий исчезновения ребенка, в том числе и похищение.

Читайте такжеВ Херсонской области третьи сутки ищут пропавшую 7-летнюю девочку (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что для поисков девочки накануне задействовали поисковиков и кинологов из разных областей страны. Они прочесывали окрестные леса и поля.

На данный момент обследование территории прекратили и перешли ко второму этапу поисков: опрос людей и развернули информационную кампанию. Волонтеры везде расклеивают фотографии девочки, копы опрашивают жителей окрестных сел.

Рассматриваются несколько версий произошедшего. Правоохранители не исключают, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить. При этом на данный момент у полиции нет никаких зацепок.

Исчезновение 7-летней Марии Борисовой: что еще известно

Скорее всего, девочка исчезла вблизи автобусной остановки. Туда она побежала встречать с работы отца, потому что ждала от него подарка к 8 марта.

Не исключено, что ребенок мог сесть к кому-то в машину, а поэтому теперь может оказаться в любом месте.

По словам водителей автобусов, курсирующих здесь, они не видели Марию.

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Автор: УНИАН