7-летняя школьница Мария Борисова пропала 7 марта в родном селе на Херсонщине.

Полиция в Херсонской области нашла мертвой 7-летнюю школьницу Марию Борисову, которую с 7 марта разыскивали правоохранители и волонтеры.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.

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"Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девушки. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

В комментарии Обозреватель местные жители подтвердили, что речь идет об исчезнувшей девочке.

Что известно об исчезновении

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет в поле зрения, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключают, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить. При этом по состоянию на 10 марта у полиции не было никаких зацепок.

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Автор: Яна Ставская