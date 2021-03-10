Приметы девочки: Марии Борисовой 7 лет. Рост 110 сантиметров. На момент исчезновения была одета в черную куртку и розовые сапоги.

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области. Ребенка до сих пор не нашли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Скорее всего, девочка исчезла вблизи автобусной остановки. Туда она побежала встречать с работы отца, потому что ждала от него подарка к 8 марта.

Не исключено, что ребенок мог сесть к кому-то в машину, а поэтому теперь может оказаться в любом месте. По словам водителей автобусов, курсирующих здесь, они не видели Марию.

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Автор: Ольга Робейко