14 июля вступил в силу "коллекторский" закон, который отныне регулирует деятельность коллекторов.

НБУ оштрафовал коллекторскую фирму "Кредитпроминвест" в размере 102 тысячи гривень за нарушение этического поведения при взыскании долга. В дальнейшем компании грозит лишение лицензии.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Нацбанка.

"Национальный банк выявил факт нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению) со стороны ООО "Кредитпроминвест". Речь идет о нарушении требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности, установленных статьей 25 Закона Украины "О потребительском кредитовании", – информирует регулятор.

По результатам решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг постановил наложить на недобросовестную компанию штраф в размере 102 тысячи гривень.

Читайте такжеНа Киевщине пьяный мужчина напал на брата с топором - все из-за наследства (видео)Как уточнила у Telegram депутат из "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, коллекторы терроризировали должника и угрожали, что разошлют его коллегам якобы показания о сексуальных домогательствах.

Нардеп добавила, что штраф значительно превышает размер задолженной клиентом суммы.

14 июля вступил в силу "коллекторский" закон, согласно которому был, в частности, утвержден порядок регистрации коллекторских компаний, требования к структуре собственности, деловой репутации и прочее.

С тех пор НБУ обязали вести реестр таких фирм, следить за их деятельностью. В реестр вошли только компании с безупречной репутацией, о чем обещал накануне принятия закона регулятор.

Закон также ужесточил ответственность для кредиторов, например, фирмы обязаны публиковать информацию о коллекторах, с которыми сотрудничают, на своих веб-сайтах и в местах предоставления услуг.

Во время общения с должниками коллекторы, согласно закону, должны называть свои настоящие имя и фамилию, название кредитора, самой коллекторской компании, причину звонка и сумму просроченного долга.

За нарушения на коллекторов ждет штраф от 50 до 100 тысяч гривень, исключение из реестра, расторжения договора (в случае повторного нарушения закона в тот же год) и аннулирования лицензии.

Автор: Виолетта Орлова