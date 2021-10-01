Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Донецкой области заочно будут судить восьмерых руководителей и конвоиров тюрьмы "Изоляция", пытавших пленных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в период 2014-2017 годов двое представителей "службы специальных операций Министерства государственной безопасности "ДНР" организовали и контролировали незаконную деятельность представителей НВФ, захвативших и незаконно удерживали гражданских лиц и военнослужащих Вооруженных сил Украины в так называемой тюрьме "Изоляция" в Донецке.

"В частности, по их преступным приказам 6 человек из числа конвоиров и охранников "базы" псевдоминистерства незаконно удерживали в нечеловеческих условиях "тюрьмы" 24 граждан. Обвиняемые жестоко обращались с пленными, применяя к ним средства ведения войны, запрещенные действующими международными договорами, в том числе жестокое психологическое и физическое насилие и пытки, принудительное привлечение к труду", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Херсонщине полиция спасла предпринимателя: конкурент заплатил за его убийство 40 тысяч долларов (фото)По сведениям прокуратуры, поскольку злоумышленники скрываются от следствия, их будут судить заочно. Сейчас обвинительный акт направлен на рассмотрение в Красноармейский горрайонный суд. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Что такое "Изоляция"

"Изоляция" - печально известная секретная тюрьма боевиков ОРДО, подчиняется так называемому "МГБ ДНР". Была сформирована в июне 2014 года на базе захваченного боевиками арт-фонда "Изоляция", оборудованного на территории старого завода.

Об "Изоляции" известно немного. По информации СМИ, ее заключенные могут годами сидеть там без суда и следствия. В отношении задержанных практикуются пытки. При этом значительная доля задержанных - граждане РФ и бывшие боевики "ДНР".

Автор: Светлана Макринская