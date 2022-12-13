За перший тиждень грудня чадним газом отруїлося вже 97 людей, 14 померло. У ДСНС порадил придбати детектори чадного газу.

В Украине растет количество людей, которые отравились угарным газом, а также смертей по этой причине.

Ссылаясь на статистику Министерства здравоохранения, спикер ГСЧС Александр Хорунжий сообщил, что в ноябре в Украине отравились угарным газом 368 человек, из них 92 детей. По его словам, 20 человек умерли.

"Нам дали статистику по дням декабря до 7 числа, чтобы увидеть динамику — 97 человек отравились, 25 детей, 14 умерло", - сказал он.

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По его словам, больше всего таких случаев зафиксировано во Львовской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Хорунжий отметил, что генераторы должны быть и использоваться исключительно на открытом воздухе, подальше от оконных и дверных проемов. "Если есть глухая стена, допускается 1 метр. Если нет такой стены — 6 метров", - сообщил он.

Спикер ГСЧС также отметил необходимость приобретения только сертифицированной продукции в лицензированных точках продажи.

"Подключаем не самостоятельно, а пусть это делает подходящий специалист, чтобы потом не было ни коротких замыканий, ни пожаров. Заправляем генератор "на холодную", а не во время его работы. И еще одно важное правило: имейте при себе огнетушитель, чтобы в случае начала пожара его погасить", - подчеркнул Хорунжий.

Спикер ГСЧС отметил, что отравление угарным газом происходит не только от генераторов, но и от печного отопления.

"Надо посмотреть, чтобы не было трещин на печи, надо прочистить дымоходы, чтобы труба могла пропускать угарный газ, дым, продукты сгорания. Перед печным отверстием надо положить металлический лист, чтобы угли не падали на пол", - сказал он.

По его словам, не нужно оставлять печи, котлы без присмотра.

Также Хорунжий посоветовал приобрести на рынке детекторы угарного газа. В случае превышения концентрации опасного газа он будет сигнализировать об опасности.

Ситуация в украинской энергосистеме

Украинцы вынуждены активно пользоваться альтернативными источниками электроснабжения и отопления из-за массированных ракетных ударов россиян, направленных на критическую инфраструктуру.

Это приводит к росту количества инцидентов, связанных с нарушением правил эксплуатации и техники безопасности генераторов, газовых баллонов и других источников электропитания и тепла.

Ранее в ГСЧС уже предупреждали украинцев, что пользоваться генераторами в квартирах категорически запрещено, поскольку из-за использования в их работе легковоспламеняющихся веществ - бензина и газа - выделяются токсичные продукты горения. Они могут проникать в дом через окна, поэтому генераторы следует не ближе чем в 6 метрах от жилого дома.

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