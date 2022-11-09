С начала года около 40% пожаров в Украине произошли в жилом секторе.

Пользоваться генераторами в квартирах категорически запрещено, поскольку из-за использования в их работе легковоспламеняющихся веществ - бензина и газа - выделяются токсичные продукты горения.

Как сообщил во время брифинга спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, токсичные продукты горения могут проникать в дом через окна, поэтому генераторами можно пользоваться, если они установлены не ближе чем в 6 метрах от жилого дома.

Он также отметил, что на украинском рынке появились другие генераторы - электрические, но они могут перегружать сеть, что повлечет пожары.

В целом Хорунжий сообщил, что в Украине фиксируют "огромное количество пожаров". По его словам, с начала года в стране возник 71 тыс. 761 пожар. Около 40% возгораний произошли в жилом секторе. В них погибли 1162 человека, из них 25 детей и подростков до 18 лет, а также травмированы 1287 человек, среди которых 89 детей. При этом он подчеркнул, что это данные без учета временно оккупированных территорий.

Хорунжий отметил, что при отключении электроэнергии многие люди пользуются газовыми горелками, печным отоплением, а некоторые даже пытаются установить в квартирах генераторы, что строго-настрого запрещено. Также люди используют свечи.

Он призвал людей обязательно покупать сертифицированные газовые горелки, в лицензионных точках продажи, а не "с рук". Хорунжий отметил, что нужно ознакомиться с инструкцией их использования и использовать, как указывает производитель.

"Ни в коем случае к ним не должны иметь доступ дети, нельзя оставлять газовые горелки без присмотра, и нужно прятать их от солнечных лучей или от действия высоких температур, так как могут взорваться", - подчеркнул спикер ГСЧС.

Говоря о печном отоплении, Хорунжий отметил, что необходимо, чтобы печь не имела трещин, повреждений, а под печкой надо положить металлический лист, чтобы искры и продукты горения не попадали на пол.

"Нельзя оставлять печи без присмотра, и чтобы дрова попадали за дверцу печи. И перед началом отопительного сезона надо прочищать дымоходы, чтобы там не накапливались продукты сгорания", - подчеркнул он.

Также он напомнил, что свечи надо устанавливать на твердые основания, подсвечники не должны быть длинными.

Он подчеркнул, что основная причина возникновения пожаров - это неосторожное обращение с огнем и перегрузки электросетей, в результате чего пожары возникают от короткого замыкания.

Также спикер ГСЧС призвал граждан обязательно выключать приборы перед выходом из дома, потому что из-за перепадов напряжения может возникнуть короткое замыкание.

Разрушение энергосистемы Украины

Как сообщал УНИАН, в результате массированных ракетных ударов со стороны России сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры Украины. В Офисе президента заявили, что этими ударами Россия пытается совершить "энергетический геноцид".

Из-за этого по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии и веерные отключения света. В последнее время графики плановых ограничений электроснабжения "Укрэнерго" применяет в регионах, где сеть получила наибольшие повреждения. Речь идет о Киеве и семи областях-Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской.

В Украине значительно вырос спрос на альтернативные источники электроэнергии и тепла.

Между тем, Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому важные для прохождения отопительного сезона товары будут освобождены от ввозной пошлины. В перечень таких товаров вошли газогенераторы, электрические двигатели, электрогенераторы, установки и вращающиеся электрические преобразователи, трансформаторы, электрические аккумуляторы, электрические водонагреватели, обогреватели.

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