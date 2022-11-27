Дедушка пошел проверять генератор и долго не возвращался домой.

В Одесской области из-за отравления угарным газом погибли пенсионер и его 14-летний внук. Предполагается, что люди отравились из-за неисправного генератора.

Как сообщили местные Телеграм-каналы, ЧП произошло в населенном пункте Лиманка - погибли 77-летний мужчина и его внук. В их гараже работал генератор, а когда в доме погас свет, дедушка пошел его проверить.

Пенсионер долго не возвращался и поэтому подросток тоже отправился в гараж, чтобы выяснить, что произошло. Увидев лежащего на полу дедушку, он вызвал скорую помощь. Соседи погибших предполагают, что мальчик не понял, что произошло, и поэтому остался рядом с родственником, не попытавшись вытащить его наружу.

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По данным очевидцев, скорая помощь прибыла, но ее никто не встретил – потому медики уехали. Через некоторое время тела пенсионера и подростка в гараже обнаружили родные.

Несчастные случаи в Украине

Недавно стало известно, что в Одесской области во время пожара погибли трое мужчин. Возгорание произошло в одноэтажном частном жилом доме, впоследствии пожарные обнаружили тела погибших.

Кроме этого, 25 ноября стало известно, что на Киевщине две семьи отравились угарным газом. Пострадал 4-летний ребенок. Одна из семей использовала генератор в помещении.

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