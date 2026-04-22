В Киеве посреди дороги водитель открыл огонь по пешеходу

Стрелку грозит до 7 лет лишения свободы.

В Дарницком районе Киева возник конфликт между водителем и пешеходом, во время которого водитель трижды выстрелил в сторону прохожего. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киеве.

"На место происшествия немедленно прибыли бойцы полка полиции особого назначения №1 и экипаж патрульной полиции. Правоохранители задержали местного жителя и изъяли у него устройство для отстрела резиновых пуль", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте, и водитель сделал ему замечание. После чего между двумя мужчинами началась ссора. Позже водитель достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону мужчины. В результате пешеход получил ранения ноги и спины.

Отмечается, что следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что стрелок, убивший людей в Голосеевском районе и взявший заложников в супермаркете, записывал свои действия на диктофон. Из расшифровки стало известно, что теракт в столице начался с бытовой ссоры между стрелком и его соседом.

Тем временем суд отправил под стражу двух полицейских, которые сбежали с места стрельбы в Голосеевском районе. В качестве альтернативы для обоих подозреваемых суд установил залог в размере 266 тысяч гривен.

